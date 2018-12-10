СБУ: Чиновники Укрзализныци брали взятки по $100 за вагон

Сотрудники Службы безопасности Украины и департамента безопасности Укрзализныци уличили во взяточничестве руководство одного из подразделений регионального филиала Юго-Западная железная дорога ПАО Укрзализныця.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 12 октября.

Установлено, что в Винницкой области должностные лица незаконно предоставляли преимущество отдельным логистическим компаниям для ускорения железнодорожных перевозок груза коммерческих структур.

"Сумма взятки за беспрепятственную подачу одного железнодорожного вагона составляла в среднем $100. Расчеты осуществлялись как с использованием банковских карточных счетов, так и наличными. Сотрудники СБУ задокументировали, что в течение 2017 года злоумышленники получили почти 2,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту работы и жительства фигурантов дела изъяты документация, банковские карточки, записные книжки, журналы учета, переписка и компьютерная техника, подтверждающие осуществление сделок.

Три должностных лица уведомлены о подозрении в совершении преступления по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Силовики устанавливают других лиц, которые могут могут быть причастны к противоправной деятельности.

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Напомним, нынешним летом чиновника Укрзализныци поймали на взятке в 350 тысяч гривен. Один из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский с помощью сообщника требовал "откат" за оплату по договору с подрядчиком.

А минувшей осенью СБУ задержала на взятке в $300 тысяч первого замначальника департамента аудита и контроля Укрзализныци Джакели Вахтанга. Он как раз получил первую часть в размере $70 тысяч.

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Источник: korrespondent.net