Есть третий русский. Кто еще травил Скрипалей

Два россиянина, которых Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочки уже успели прославиться на весь мир. В Руслане Боширове и Александре Петрове журналисты уже успели распознать офицеров ГРУ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, а также достаточно подробно описали их биографию и предыдущие задания.

Но, оказывается, есть еще и третий фигурант дела Скрипалей. Тоже россиянин, которого в прессе называют Сергей Федотов.

Корреспондент.net собрал новую информацию о резонансном отравлении.

Кто третий?

Третьим россиянином, о причастности которого к отравлению Сергея Скрипаля в ближайшее время заявит Великобритания, будет человек по имени Сергей Федотов, пишет российское издания Фонтанка, не называя конкретных источников.

По данным издания, Федотов был в Лондоне со 2 по 4 марта 2018 года, как и Александр Петров с Русланом Бошировым. Он прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними.

Федотов, по данным журналистов, также был вместе с Бошировым и Петровым в Праге в 2014 году — в то самое время, когда они, по данным чешской прессы, следили за приезжавшим в Чехию Скрипалем.

Что говорят в Великобритании

Информация о третьем фигуранте дела имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать. О Боширове и Петрове было удобно рассказать одновременно, так как они вместе запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик, а Федотов передвигался автономно, предполагают журналисты

О том, что в деле об отравлении Скрипаля есть третий подозреваемый, в конце сентября писала британская газета The Telegraph. По данным издания он, в частности, составлял план переулка, где жил Скрипаль, и выяснял, какой дверью тот пользовался.

По данным The Telegraph, контртеррористическое подразделение полиции Лондона проводит расследование в отношении третьего подозреваемого россиянина и рассматривает возможность выдвижения против него обвинения.

По данным изданию Федотову – 45 лет, и расследование в отношении его "очень конфиденциально", и поэтому в Скотленд-Ярде его не прокомментировали.

Один из источников газеты высказал предположение, что Федотов мог отправиться в Британию, чтобы проконтролировать проведение операции. В день отравления он поехал в Солсбери, вероятно, чтобы убедиться, что Сергея Скрипаля и его дочери не будет дома в момент, когда другие подозреваемые наносить яд на ручку двери дома бывшего шпиона.

Пока не понятно настоящее ли имя и фамилия подозреваемого и будут ли появляться его изображения.

The Telegraph подтверждает, что поездка Федотова в Англию состоялась 2 марта.

Газ запретят

Пока расследование продолжается, Великобритания выступила в Организации по запрещению химического оружия за внесение дополнения к Конвенции, касающееся нервно-паралитического вещества "Новичок".

В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия, и подтвердили российское происхождение "Новичка".

Есть сомневающиеся

Колумнистка издания Independent Мэри Дежевски отмечает, что в деле Скрипалей до сих пор больше вопросов, чем ответов. Неопровержим остается только тот факт, что нападение случилось в Солсбери.

Журналистка сомневается в выводах сайта Bellingcat, который обнародовал больше всего информации о предполагаемых “отравителях” Скрипаля.

Дежевски пишет: " Bellingcat довольно далеко отошел от своих малобюджетных корней. У него есть деньги - откуда? Он нанимает сотрудников. У него связи по ту сторону Атлантики. Он ни разу, насколько мне известно, не пришел к выводу, так или иначе неудобному для властей Великобритании или США - будь то сбитый над востоком Украины малайзийский самолет, или применение химоружия в Сирии, или теперь со Скрипалями".

Это не означает, что нужно сомневаться в его выводах, оговаривается журналистка, но разве не следует проверять достоверность документов, на которые ссылается Bellingcat, по меньшей мере столь же тщательно, что и другие доказательства? А когда британские чиновники заявляют, что не подвергают сомнению то, что Bellingcat идентифицировал Чепигу и Мишкина, разве это не вызывает вопросы о том, не пришли ли спецслужбы к тому же выводу уже давно?

"Российская информационная машина, правда, тоже едва ли покрыла себя славой", - признает Дежевски. Интервью RT, по ее словам, стало посмешищем, а также Россия не столь громко, как можно было бы ожидать, требовала предоставить консульский доступ к Юлии Скрипаль.

"Но изъяны в том, как Россия представила свою версию, для меня не так важны. Я живу в Соединенном Королевстве, я гражданка Великобритании и британская журналистка, и я считаю, что доказательства и объяснения, представленные на данный момент нашей стороной в рамках того, что становится тотальной информационной войной, одновременно неполные и скандально неправдоподобные - так советую считать и вам", - резюмирует журналистка.

Источник: korrespondent.net