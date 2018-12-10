Суд в Турции освободил американского пастора

Суд города Измир в Турции приговорил американского пастора Эндрю Брансона к трем годам и полутора месяцам тюрьмы, однако, принимая во внимание срок, проведенный им под следствием, постановил освободить его.

Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 12 октября.

Пастора выпустили из-под домашнего ареста и отменили для него запрет на выезд за границу. Брансон находился под арестом с октября 2016 года.

Обвинительный акт в отношении американского пастора подготовил генеральный прокурор Измира Беркант Каракая. Из этого документа следовало, что Брансон виновен в шпионаже и участии в неудавшемся государственном перевороте в Турции в июле 2016 года. Пастора обвиняли в связях с организацией ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена и курдскими активистами, которых в Турции считают террористами.

Прокуратура требовала приговорить Брансона к 35 годам тюремного заключения.

Накануне СМИ сообщили о секретной договоренности США и Турции освободить пастора Брансона. В ответ Вашингтон может ослабить экономическое давление на Анкару.

Ранее удержание Брансона под арестом и нарушения прав человека властями Турции послужили поводом для введения санкций США в отношении глав МВД и Минюста страны. Вскоре президент Дональд Трамп объявил о повышении вдвое пошлин на сталь и алюминий, поставляемых из Турции.

Вслед за этим Анкара объявила о повышении пошлин на американские товары, включая автомобили и табачные изделия. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обвинил США в развязывании экономической войны и призвал к бойкоту американской электроники.

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Источник: korrespondent.net