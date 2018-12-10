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12. 10. 2018

В Германии втрое снизилось число нападений на беженцев

Число нападений на общежития для беженцев в Германии в 2018 году снизилось почти втрое. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по уголовным делам, предоставленные по запросу газеты Neue Osnabrücker Zeitung.

С января по сентябрь текущего года в ФРГ зафиксировано на 44% меньше нападений на места размещения мигрантов, чем за тот же период 2017 года, пишет газета в пятницу, 12 октября.

В 2017 году в Германии каждые три месяца в среднем совершалось более 80 таких нападений, а в это году, согласно предварительным данным, - 36.

В то же время отмечается, что некоторые сообщения о подобных преступлениях поступают обычно с опозданием.

В 2017 году во всей Германии было зарегистрировано 312 нападения на места размещения беженцев. В 2016 - 995, а годом ранее, в пик миграционного кризиса в стране, - 1031.

Ранее сообщалось, что Transparency International раскритиковала торговлю паспортами в ЕС.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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