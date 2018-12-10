В Москве на одном из складов обнаружили круную партию санкционных сыров, колбасы и мяса. Весь импортный товар был уничтожен.

Об этом сообщает Россельхознадзор в пятницу, 12 октября.

Отмечается, что всего было найдено 72 сорта сыра из Великобритании, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом 3,9 тонн, 30 сортов колбасы из Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны, а также 12 кг охлажденной говядины из США.

Сегодня вся эта продукция была уничтожена на специальном полигоне отходов в Московской области. Мясную продукцию сожгли, а сыры – раздавили механическим способом.

Cмотрите фотогалерею: В Москве уничтожили крупную партию санкционных сыров и колбасы

Напомним, что Россия в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт продуктов из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По состоянию на январь 2018 года в России уничтожили почти 20 тысяч тонн санкционных продуктов, преимущественно растительного происхождения.

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Источник: korrespondent.net