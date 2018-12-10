В Москве на одном из складов обнаружили круную партию санкционных сыров, колбасы и мяса. Весь импортный товар был уничтожен.
Об этом сообщает Россельхознадзор в пятницу, 12 октября.
Отмечается, что всего было найдено 72 сорта сыра из Великобритании, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом 3,9 тонн, 30 сортов колбасы из Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны, а также 12 кг охлажденной говядины из США.
Сегодня вся эта продукция была уничтожена на специальном полигоне отходов в Московской области. Мясную продукцию сожгли, а сыры – раздавили механическим способом.
Cмотрите фотогалерею: В Москве уничтожили крупную партию санкционных сыров и колбасы
Напомним, что Россия в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт продуктов из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
По состоянию на январь 2018 года в России уничтожили почти 20 тысяч тонн санкционных продуктов, преимущественно растительного происхождения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.