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12. 10. 2018

Землетрясение в Индонезии: число жертв достигло 2088

Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло 2088. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает Анадолу.

Поисково-спасательные операции официально завершились 12 октября. Режим ЧП продлен в регионе до 26 октября.

Власти сообщили, что 680 человек все еще числятся в списках пропавших, 4612 человек ранены.

Ранее сообщалось о 2045 погибших в результате землетрясения в Индонезии.

Напомним, Индонезия приказала гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций покинуть пострадавшие районы.

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Источник: korrespondent.net

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