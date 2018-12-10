В деле Мартыненко задержали подозреваемого в присвоении средств Энергоатома

Детективы Национального антикоррупционного бюро в Киеве задержали человека, который может быть причастен к завладению средствами ГП НАЭК Энергоатом в сумме 6,4 млн евро. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.
"11 октября в Киеве детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали человека, вероятно причастного к завладению средствами ГП НАЭК Энергоатом в сумме 6,4 млн евро. Задержанный с ноября 2017 года находился в розыске", - говорится в сообщении.
Указано, что действия подозреваемого квалифицируются по статье пособничество в завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере. Указанному лицу сообщено о подозрении.
11 жовтня 2018 року в м.Києві детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом #САП затримали особу, ймовірно причетну до заволодіння коштами ДП «НАЕК #Енергоатом в сумі 6,4 млн євро. Затриманий із листопада 2017 року перебував у розшуку. pic.twitter.com/m2vCBWaT6t— NAB Ukraine (@nab_ukr) 12 жовтня 2018 р.
По неподтвержденной информации СМИ, речь идет о Павле Скаленко, который был объявлен в розыск с 13 ноября 2017 года.
Кроме того, как доложили в НАБУ, сейчас в "деле Мартыненко" обвинительный акт в отношении шести лиц направлено в суд, в отношении одного лица продолжается досудебное расследование, еще трое находятся в розыске.
Напомним, Мартыненко был задержан 20 апреля прошлого года в рамках расследования по факту хищения средств госпредприятием ВостГОК при закупке уранового концентрата.
В мае 2018 года ему вручили обвинительный акт.
Но 21 июня Шевченковский районный суд Киева вернул дело Николая Мартыненко в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для устранения недостатков.
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Источник: korrespondent.net
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