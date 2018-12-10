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12. 10. 2018

Взрывы на складах под Ичней участились

На территории арсенала в Ичнянском районе Черниговской области увеличилась интенсивность взрывов. Об этом в пятницу, 12 октября сообщает пресс-служба Минобороны.

"В связи с усилением ветра происходит раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории. Это привело к увеличению интенсивности взрывов остатков боеприпасов разбросанных на территории арсенала", - говорится в сообщении.

На технической территории продолжают работать пожарные танки, инженерные машины разграждения и пожарная техника. Авиация ГСЧС осуществила 14 сбросов воды на очаги тления.

15 групп разминирования проводят очистку административной территории арсенала. В населенных пунктах вблизи арсенала продолжает работать 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины с целью очистки местности, дорог и подъездных путей от остатков взрывоопасных предметов.

Ранее в ГСЧС сообщили, что все дороги в районе Ични разминированы. Утром интенсивность детонации уменьшилась до трех взрывов в час.

Напомним, в ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошел взрыв, а после начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.
 
В ГПУ сообщили, что главной версией инцидента является диверсия.
 

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Источник: korrespondent.net

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