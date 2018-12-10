Помогали властям. Facebook удалила аккаунты из РФ

Соцсеть Facebook удалила несколько десятков учетных записей российской компании Social Data Hub за незаконный сбор данных пользователей. В Facebook отметили, что компания предоставляла аналитические услуги правительству РФ.

Массовая блокировка была проведена в преддверии запланированных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс США. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Прецендент для России

Social Data Hub Facebook подозревает в непредусмотренных в соглашении сборе и анализе данных пользователей. По оценке участников рынка, для России подобная ситуация является прецедентом.

Компания "занималась скрейпингом (сбор и анализ данных, не прописанных в соглашении) данных пользователей, что является нарушением пользовательского соглашения".

"Мы отключили более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub от нашего сервиса и ожидаем, что можем найти и отключить еще больше учетных записей", - заявили РБК в Facebook.

Основатель Social Data Hub Артур Хачуян считает, что "через пару дней всем все разблокирует", а если нет, то будет поддавать в суд. При этом он отметил, что страниц у компании "чуть больше 30".

Он считает, что Facebook обратил на них внимание после интервью, в котором Social Data Hub сравнили с британской компанией Cambridge Analytica.

"Они, скорее всего, неправильно интерпретировали одно из наших публичных интервью. Я всю жизнь презирал эту компанию, мы никогда ничего такого в жизни не делали", - заявил Хачуян.

В марте 2018 года стало известно, что британская компания Cambridge Analytica получила доступ к данным из профайлов почти 90 миллионов пользователей Facebook без их ведома.

Это были данные о городе проживания пользователя, списке его друзей, страницах и публикациях, которые он лайкнул. Всю эту информацию компания использовала, чтобы оценивать политические предпочтения пользователей в период президентской кампании в США в 2016 году.

Как пишут российские СМИ, Facebook считает, что целью продажи данных была работа с властями и другими организациями, что нарушает правила соцсети.

"У Facebook есть основания полагать, что вы заключили сделку с властями, включающую сверку фотографий из личных аккаунтов пользователей для их идентификации", - цитирует Reuters досудебную претензию от Facebook, которую компания получила 9 октрября.

Стоит отметь, что в соцсети ВКонтакте сообщили журналистам, что в конце сентября также направляли претензию в Social Data Hub, так как компания собирала и использовала данные пользователей без их согласия.

Чем занимается Social Data Hub

Social Data Hub позиционирует себя как компанию, специализирующуюся на разработке систем искусственного интеллекта, которая собирает и анализирует данные, в том числе из открытых баз, с форумов и из мобильных приложений.

Как пишет Дождь, Social Data Hub Хачуян создал после того, как в 2014 ушел из рекламного агентства Апостол Тины Канделаки вместе с отделом кибернетики. В то время как Social Data Hub занимался данными широкого профиля, используя слоган "испытай дата-оргазм" и сайт на домене .sexy.

Хачуян рассказывал, что сначала данные в соцсетях собираются специальными алгоритмами, потом попадают в хранилище, а там уже анализируются с помощью скриптов.

Он рассказывал журналистам, что компания работает с госорганами по вопросам "поиска педофилов, дезертиров и других плохих людей".

Один из примеров поиска дезертиров: человек, который удалил себя из соцсетей после получения повестки в армию и переехал в другой регион. Social Data Hub нашла его с помощью технологии распознавания на фотографиях других людей - и он отправился в армию.

"До социального терроризма еще далеко, но у меня много таких историй, когда ЖКХ мне не отвечает на звонок, я нахожу в соцсетях главного инженера, его жену, детей и начинаю им всем писать", - рассказывал Хачуян.

Его компания также помогла найти главного подозреваемого в деле о теракте 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова - по фотографии его оторванной головы.

Большой резонанс вызвал запуск сервиса Родительский контроль, который позволяет родителям следить за активностью детей в социальных сетях. Его лозунг "Лучше мы, чем ФСБ".

Сервис анализировал лайки, подписки, фотографии и комментарии, чтобы найти "радикальные идеи" или педофилов в друзьях. Стоила такая услуга 150 рублей в месяц. Хачуян позднее называл ее попыткой благотворительной акции, которая стала пиар-провалом.

Как писал Esquire, на серверах Хачуяна хранится девять петабайт информации. Для сравнения: архив крупнейшей в мире Библиотеки Конгресса США, в том числе ее аудио и видеофайлы, весят в три раза меньше.

В материале, который вышел в марте 2018 года, говорилось, что алгоритм Хачуяна уже проиндексировал все аккаунты во всех российских соцсетях и заканчивал индексировать Facebook. Хачуян в интервью говорил, что это абсолютно легально.

"Я не большой брат, я большое ухо. Я не лезу ни к кому в спальню, а слушаю только то, что люди сами рассказывают о себе", - говорил он.

Новые тролли

Кроме того, Facebook рассказала о злонамеренных пользователях которые создали сотни фейковых аккаунтов и страниц, чтобы распространять политическую пропаганду среди других юзеров.

В рамках борьбы платформа удалила 559 страниц и 251 профилей, которые "систематически нарушали наши правила касательно спама и скоординированных действий".

Как пишет New York Times, их создали граждане Америки. Источники издания заявили, что среди заблокированных страниц были аккаунты, принадлежащие Right Wing News, которая распространяла фейковые новости правого толка, а также "левым" группам Resistance и Reverb Press.

Социальная сеть подчеркнула, что принимала решение об удалении, оценивая не опубликованный контент, а поведение подозрительных аккаунтов.

"Эти люди активно распространяют сенсационный политический контент разных направлений, чтобы нарастить аудиторию и привлечь трафик на свои сайты, зарабатывая на этом деньги... Эти "новости" часто невозможно отличить от обычных политических споров, поэтому важно оценивать поведение таких аккаунтов", - сказал глава службы кибербезопасности Facebook Натаниэль Гляйхер.

Президент Media Matters for America Анджело Карузон считает, что Facebook опоздал.

"В некоторых штатах уже начались ранние этапы голосования, до дня выборов осталось всего несколько недель, поэтому Facebook непростительно начать удаление фейковых аккаунтов только сейчас", - сказал он.

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Источник: korrespondent.net