Германия пролонгировала пограничный контроль с Австрией

Правительство Германии продлило действие контроля на границе с Австрией еще на полгода - до 11 мая 2019 года.

"Предпосылок для отмены контроля на внутренних границах в настоящее время еще нет", - отметил в обосновании решения глава МВД Германии Хорст Зеегофер.

Ранее Австрия также продлила действие контроля на своих границах с Венгрией и Словенией. Контроль вводится сроком на шесть месяцев, после этого его необходимо продолжать на такой же срок.

Германия ввела выборочный контроль на границе с Австрией осенью 2015 года после того, как десятки тысяч беженцев направились в страны Западной Европы так называемым "балканским маршрутом".

Сейчас контроль на своих границах осуществляют также Австрия, Франция, Швеция, Дания и Норвегия, которая не является членом Евросоюза, но входит в Шенгенскую зону.

Ранее стало известно, что число нападений на общежития для беженцев в Германии в 2018 году снизилось почти втрое.

Как сообщалось, Германия и Австрия ужесточают пограничный контроль.

Источник: Украинская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net