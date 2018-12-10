Германия пролонгировала пограничный контроль с Австрией

Правительство Германии продлило действие контроля на границе с Австрией еще на полгода - до 11 мая 2019 года.
"Предпосылок для отмены контроля на внутренних границах в настоящее время еще нет", - отметил в обосновании решения глава МВД Германии Хорст Зеегофер.
Ранее Австрия также продлила действие контроля на своих границах с Венгрией и Словенией. Контроль вводится сроком на шесть месяцев, после этого его необходимо продолжать на такой же срок.
Германия ввела выборочный контроль на границе с Австрией осенью 2015 года после того, как десятки тысяч беженцев направились в страны Западной Европы так называемым "балканским маршрутом".
Сейчас контроль на своих границах осуществляют также Австрия, Франция, Швеция, Дания и Норвегия, которая не является членом Евросоюза, но входит в Шенгенскую зону.
Ранее стало известно, что число нападений на общежития для беженцев в Германии в 2018 году снизилось почти втрое.
Как сообщалось, Германия и Австрия ужесточают пограничный контроль.
Источник: Украинская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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