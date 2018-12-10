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12. 10. 2018

Франция построит забор на границе с Бельгией

Власти Франции планируют построить забор на границе с Бельгией для защиты от африканской чумы свиней. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает Republicain Lorrain.

Строительство стены начнется 13 октября.

Как отмечается, французские власти рассчитывают на то, что забор защитит страну от АЧС.

СМИ пошут, что в сентябре на юге провинции Люксембург, расположенной в бельгийских Арденах, вблизи границы с Люксембургом и Францией, нашли мертвыми пять диких кабанов, которые, как установлено, погибли от АЧС. Позже там обнаружили еще более четырех десятков погибших животных, наличие вируса АЧС установлено у 28 из них. 

Как сообщалось, Дания одобрила строительство 68-километрового ограждения вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней.

Ранее стало известно, что Польша не будет строить забор на границе с Украиной и Беларусью для предотвращения миграции диких кабанов.

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Источник: korrespondent.net

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