В ПАСЕ обвинили украинцев в нарушении из-за пения гимна

Высокопоставленные чиновники ПАСЕ обвинили членов украинской делегации в нарушении правил Ассамблеи из-за того, что они пели гимн Украины в стенах учреждения. Речь идет об инциденте с российской тележурналисткой, передает в пятницу, 12 октября, Европейская правда.
"В пятницу на заседании Бюро группа высокопоставленных чиновников ассамблеи обвинили украинцев в том, что они ... нарушили правила ассамблеи, поскольку "пели боевую песню", - говорится в статье.
По информации издания, среди этих чиновников была и президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Напомним, украинские депутаты 9 октября отказались отвечать на вопрос российской журналистки с канала Россия-1 Ольги Скабеевой и вместо этого спели украинский гимн в помещении ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 9 октября решила отложить решение вопроса изменений санкционных правил на следующий год. В частности, это касается отмены санкций против российской делегации.
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Источник: korrespondent.net
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