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12. 10. 2018

Из плена Боко Харам освободили более 800 детей

Нигерийские отряды самообороны освободили 833 детей из плена исламистского движения Боко Харам. Об этом сообщает UNICEF в пятницу, 12 октября.

"Отряды самообороны, которые борются с исламистским движением Боко Харам на северо-востоке Нигерии, освободили 833 детей из плена фанатиков. Некоторым из них едва исполнилось 11 лет", - говорится в сообщении.

UNICEF отмечает, что отряды самообороны внесли существенный вклад в борьбу с использованием исламистами детей в военных целях. И в то же время, в плену у бандформирований остается еще много несовершеннолетних, которые либо помогают боевикам, либо и вовсе участвуют в боевых действиях.

По данным Совместной объединённой оперативной группы, которая занимается борьбой с ИГ, сейчас в плену у боевиков только по подтвержденным данным находится 1175 мальчиков и 294 девочки. По общим же оценкам, их число может составить более 2200 человек.

Ранее в ходе операции против радикальной исламистской группировки Боко Харам армия Нигерии освободила тысячу заложников.

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Источник: korrespondent.net

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