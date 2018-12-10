Возвращения техосмотра авто: взятки или порядок

Ежегодные техосмотры автомобилей отменили в Украине еще 7 лет назад.

Идея возвращения официального техосмотра – не нова. Еще в 2015 году Мининфраструктуры предлагало ввести обязательную проверку технического состояния легковых автомобилей с 2019 года.

Но потом о таких планах позабыли, чтобы вернуться к ним вновь сейчас. Теперь у министерства даже есть целый соответствующий законопроект, и оно его опубликовала для общественного обсуждения.

Какие же сюрпризы готовят для украинских автомобилистов?

Зачем это нужно?

На данный момент обязательный техосмотр проходят транспортные средства, совершающие коммерческие перевозки.

Одно из требований договора об ассоциации с ЕС – проводить техосмотр всех автомобилей, которые выезжают из Украины в страны-члены ЕС. Такие машины должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.

В Мининфраструктуры говорят, что главная цель законопроекта – снизить аварийность на дорогах и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.

Согласно законопроекту вернут обязательные регулярные техосмотры с 1 января 2022 года. Осмотр частных легковых автомобилей предлагается проводить каждые два года, но независимо от этого графика техосмотр должен осуществяться при регистрации или перерегистрации транспортного средства и смене его собственника, переоборудовании, а также в случае выезда за пределы таможенного контроля Украины.

Что проверят и кто

Техосмотр будут проводить частные компании, аккредитованные в Национальном агентстве по аккредитации и обладающие необходимой материально-технической базой. Специалисты техосмотра будут вносить регулярную плату МВД за доступ к реестру.

Проверять будут тормозные узлы и рулевое управление, наружную светотехнику, покрышки и колеса, пропускную способность стекол, газобаллонное оборудование, системы и компоненты, касающиеся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Владельцу авто будут выдавать специальный талон с электронным чипом, где будет дата проведения осмотра и информация о пригодности транспортного средства к эксплуатации.

Штраф за эксплуатацию автомобиля без талона техосмотра будет составлять до 1,7 тысячи гривен. Если же водителя с таким нарушением поймают второй раз, его лишат прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Поможет?

Автомобилисты сомневаются. В первую очередь потому, что ранее техосмотр был ничем иным, как очередью за необходимой корочкой, которую просто продавали за деньги.

То есть главное, чтобы вернулся техосмотр на коррупционных принципах.

Эксперты считают, что нет смысла проводить техосмотр новых автомобилей. "Новые авто до 4-5 лет во всей Европе не подлежат никакому техосмотру. Несет ответственность за них производитель. Четко. Эта норма должна быть даже без обсуждения: новые авто техосмотр не проходят", - полагает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Согласен с ним и автоюрист Денис Конюшко.

“Техосмотр должен устанавливать техническое состояние автомобиля, в том числе, обязательно коммерческих авто, автомобилей такси, перевозчиков и так далее. Возможно, техосмотр нужен для автомобилей иностранного производства старше 5-7 лет. Нужен ли техосмотр 2-3-летних авто — спорный вопрос. По моему мнению, не нужен”, — отметил он.

Вместе с тем, по словам эксперта, первое, что должен исключать технический осмотр — ДТП из-за плохого технического состояния автомобиля. Однако, по данным статистики отмена или возврат техосмотра, не влияла и не влияет на количество ДТП в результате несоответствующего технического состояния, подчеркнул Конюшко.

Источник: korrespondent.net