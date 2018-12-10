Лента RSS
Подписаться на ленту
12 октября 2018, пятница, 20:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
12. 10. 2018

Столкновения в секторе Газа: пять погибших, 60 раненых

Не менее пяти палестинцев убиты после того, как военнослужащие армии обороны Израиля открыли огонь по демонстрантам на границе сектора Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы вечером в пятницу, 12 октября.

Также сообщается, что еще 60 человек были ранены - трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 10 несовершеннолетних, сообщают в местном Минздраве.

Тысячи палестинцев сегодня приняли участие в маршах протеста в пяти местах близ границы сектора Газа. Протестующие жгли покрышки и бросали камни в израильских военнослужащих, которые в ответ применяли слезоточивый газ и боевые патроны.

Ранее три человека погибли и не менее 376 пострадали в результате стычек с израильской армией на границе сектора Газа.

Напомним, в августе Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.