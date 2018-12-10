Столкновения в секторе Газа: пять погибших, 60 раненых

Не менее пяти палестинцев убиты после того, как военнослужащие армии обороны Израиля открыли огонь по демонстрантам на границе сектора Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы вечером в пятницу, 12 октября.

Также сообщается, что еще 60 человек были ранены - трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 10 несовершеннолетних, сообщают в местном Минздраве.

Тысячи палестинцев сегодня приняли участие в маршах протеста в пяти местах близ границы сектора Газа. Протестующие жгли покрышки и бросали камни в израильских военнослужащих, которые в ответ применяли слезоточивый газ и боевые патроны.

Ранее три человека погибли и не менее 376 пострадали в результате стычек с израильской армией на границе сектора Газа.

Напомним, в августе Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа.

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Источник: korrespondent.net