Бойко как кандидат от двух партий проходит во второй тур выборов - опрос

15,9% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлию Тимошенко, а 9,3% - за действующего Президента Петра Порошенко, 8,8% - за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Юрия Бойко на выборах Президента.
Распределение мест в первой тройке меняется в случае выдвижения Юрия Бойко в качестве единого кандидата от партий "Оппозиционный блок" и "За життя"-тогда за него проголосовали бы 14% респондентов, за Тимошенко - 15,5%. Другие кандидаты набрали бы меньше 10%.
Согласно опросу, 8,2% опрошенных готовы проголосовать за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 7,9% - за певца Святослава Вакарчука, 6,6% - за артиста Владимира Зеленского, 6,1% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
4,9% респондентов отдали бы свой голос за депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок", лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича, 3% - за лидера партии "Объединение "Самопомощь", мэра Львова Андрея Садового, 2,8% - депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева, 2,6% - за депутата Андрея Шевченко, 2,1% - за лидера партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Тягнибока.
Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов.
Источник
Также был проведен опрос о партийных предпочтениях избирателей. На выборах Верховной Рады 15,7% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за партию "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 9% - за "Оппозиционный блок", 8,7% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
Кроме того, 8% опрошенных готовы проголосовать за партию "Гражданская позиция", 6% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 5,1% - за партию "За життя". Таким образом, 5-процентный барьер преодолевают 6 партий.
Опрос проводился с 27 сентября по 6 октября. Были опрошены 2 001 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Источник
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.