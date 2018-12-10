Порошенко посетил позиции ВСУ на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко посетил передовые позиции Вооруженных сил на Донбассе, где вручил морским пехотинцам государственные награды за личное мужество, самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Глава государства посетил позиции Вооруженных сил "на нуле" и вручил семи военнослужащим ордена Богдана Хмельницкого III степени, четырем - ордена "За мужество" III степени, и одному - медаль "За воинскую службу Украине", - информирует пресс-служба президента в пятницу, 12 октября.
Порошенко поблагодарил военных за службу на передовой. "За эти четыре с половиной года нам с вами удалось создать новые Вооруженные силы и удалось создать новую морскую пехоту. И с новыми беретами, и с новым боевым духом, и с новыми традициями. Морскую пехоту, которую боится враг и которой доверяет украинский народ", - сказал он.
Во время общения с военными президент напомнил, что посещал морских пехотинцев вместе с ныне покойным сенатором США Джоном Маккейном, который был сильно впечатлен мужеством украинских воинов.
"Я действительно благодарен, потому что сегодня украинский народ верит, уверен, доверяет Вооруженным силам Украины, морской пехоте свою безопасность, свой спокойный сон", - сказал Порошенко.
Как сообщалось, накануне во время визита в Хмельницкую область Порошенко приказал военным на Донбассе в качестве ответного огня применять все силы и средства.
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Источник: korrespondent.net
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