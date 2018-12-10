ЦИК разблокировала выборы в территориальных общинах

Центральная избирательная комиссия отменила решение предыдущего состава от 9 августа о приостановлении назначения выборов в объединенных территориальных общинах. Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в пятницу, 12 октября, передает Уринформ.

В частности, в ЦИК напомнили, что предыдущий состав комиссии 9 августа принял постановление об обращении в комитет Верховной Рады с просьбой предоставить разъяснения по законодательству о референдумах и прекращении к моменту получения такого разъяснения процесса назначения первых и дополнительных выборов в ОТО.

Напомним, 5 октября во время заседания Верховной Рады новоизбранные члены Центризбиркома приняли присягу.

В конце сентября Верховная рада назначила новый состав ЦИК. Были назначены 14 новых членов, срок полномочий еще двух продолжается и одно место остается вакантным.

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Источник: korrespondent.net