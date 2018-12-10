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12. 10. 2018

Совет Европы готовит бюджет-2019 без учета взноса России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд распорядился представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России. Соответствующее распоряжение он дал во время экстренной встречи Комитета министров Совета Европы, главного исполнительного органа организации.

Об этом генсек сообщил сегодня, 12 октября, в Страсбурге, во время встречи с российскими журналистами, сообщает русская служба Deutsche Welle.

"Говорят, что Совет Европы якобы умоляет Россию о деньгах. Это неправда. Дело не в бюджете, а в том, принадлежит ли Россия к европейской семье наций или нет?" - сказал генсек.

Вклад России в бюджет Совета Европы - около 33 млн евро. Это примерно 8% от общего бюджета организации, который составляет 466 млн евро.

Ранее Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе. 

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не вернется в ПАСЕ из-за переноса рассмотрения резолюции о реформировании правил голосования в ассамблее.

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Источник: korrespondent.net

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