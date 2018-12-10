Трюдо, Макрон и Пашинян станцевали в Ереване

Президент Канады Джастин Трюдо, глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян станцевали под армянскую музыку на официальном ужине, посвященном 17 саммиту Международной организации Франкофонии в Ереване. Соответствующее видео с ужина опубликовано в четверг, 11 октября, на платформе YouTube.
Как видно из ролика, лидеры трех стран вместе танцевали во время ужина в столице Армении.
Более того, в тот же вечер Пашинян опубликовал в своем Facebook Селфи с Макроном, Трюдо, принцем Монако и другими участниками саммита.
Как известно, на саммит сотрудничества франкоязычных стран приехали сотни делегаций из 84 стран мира.
Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, начиная выступление в Брюсселе, сделал несколько танцевальных движений, напоминающих танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Перед этим глава британского правительства, пританцовывая, вышла на сцену перед однопартийцами под звуки песни Dancing Queen группы ABBA.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.