Трюдо, Макрон и Пашинян станцевали в Ереване

Президент Канады Джастин Трюдо, глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян станцевали под армянскую музыку на официальном ужине, посвященном 17 саммиту Международной организации Франкофонии в Ереване. Соответствующее видео с ужина опубликовано в четверг, 11 октября, на платформе YouTube.

Как видно из ролика, лидеры трех стран вместе танцевали во время ужина в столице Армении.

Более того, в тот же вечер Пашинян опубликовал в своем Facebook Селфи с Макроном, Трюдо, принцем Монако и другими участниками саммита.

Как известно, на саммит сотрудничества франкоязычных стран приехали сотни делегаций из 84 стран мира.

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, начиная выступление в Брюсселе, сделал несколько танцевальных движений, напоминающих танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Перед этим глава британского правительства, пританцовывая, вышла на сцену перед однопартийцами под звуки песни Dancing Queen группы ABBA.

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Источник: korrespondent.net