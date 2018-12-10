В Германии числятся пропавшими без вести 3500 детей беженцев

Германская гуманитарная организация Deutsches Kinderhilfswerk обеспокоена ростом числа детей беженцев, пропавших без вести. Как сообщается на сайте организации в пятницу, 12 октября, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, в полицейской базе данных числятся 902 беженца моложе 13 лет и более 2500 мигрантов в возрасте 14-17 лет, информация о местонахождении которых отсутствует.
Число пропавших без вести беженцев-подростков, по данным Deutsches Kinderhilfswerk, непрерывно снижается, в то время как количество потерявшихся детей мигрантов младше 13 лет в последнем квартале 2018 года выросло.
Правозащитники считают эту статистку "странной", если учитывать, что число прибывающих в страну беженцев в целом снижается. Глава Deutsches Kinderhilfswerk Хольгер Хофман потребовал принять на международном и национальном уровне меры улучшения защиты и поддержки детей, которые бегут в Европу из неблагополучных стран.
В свою очередь неправительственная организация Missing Children Europe предупредила о повышенном интересе к детям беженцев со стороны криминальных группировок, которые могут оказывать психическое или физическое воздействие, вынуждая несовершеннолетних мигрантов покидать центры размещения.
По данным Missing Children Europe, с апреля по май 2018 года на германских границах, в большинстве случаев со Швейцарией и Францией, был остановлен 381 ребенок, прибывший без сопровождения из другой страны, в основном из Афганистана, Эритреи или Марокко. 29 из них были отправлены на родину.
Ранее в Германии прошла массовая акция протеста против расизма.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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