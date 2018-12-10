НАБУ пиарится на задержании добровольно явившегося к ним человека - адвокат

Вокруг так называемого "дела Мартыненко" Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура устроили очередное пиар-шоу – в помещении САП 11 октября был задержан Павел Скаленко, который вернулся в Украину почти неделю назад и добровольно пришел в ведомство. Об этом заявил его защитник Александр Усович, сообщает Gazeta.ua.
"НАБУ сегодня заявило как о своей победе о задержании очередного человека, которого искусственно пытаются привязать к делу, в котором фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко. Этого человека зовут Павел Скаленко – и он никуда не прятался, а находился за границей на медицинской реабилитации. Как только ему позволило состояние здоровья, он вернулся в Украину – еще в прошлую субботу, 6 октября. Его никто не остановил на границе, НАБУ и САП полностью игнорировали его пребывание в Украине. И это - несмотря на заявления о розыске", - сообщил адвокат.
По его словам, "еще в понедельник, 8 октября, Скаленко как законопослушный гражданин сам обратился в САП".
"Он удивлен фигурированием своего имени и был готов ответить на любые вопросы. Однако САП вначале даже не хотела с ним общаться. Скаленко и я как его адвокат настаивали – и лишь в четверг, 11 октября, ему назначили допрос в САП. После чого НАБУ в помещении САП задерживает человека, которые сам к ним пришел, и выдают это за свою победу. Наверное, это происходило под прикрытием бронетранспортера и спецназа НАБУ", - отметил Усович.
Он также предоставил видео, где Скаленко перед зданием САП заявляет о добровольном приходе туда 11 октября.
Защитник подчеркнул, что НАБУ и САП пытаются выдать обычные процессуальные действия за свою победу.
"НАБУ и САП не только непрофессиональны – они сознательно фальсифицируют дела. При этом "дело Мартыненко" было передано в суд лишь через 2,5 года и под давлением защиты. Все обвинения будут документально опровергнуты в судах. А все виновные в фальсификация понесут криминальную ответственность", - подчеркнул Усович.
Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура обеспокоена дисциплинарным производством в отношении прокурора Андрея Перова, который занимается делом в отношении Мартыненко, и намерена обжаловать в суде решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
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Источник: korrespondent.net
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