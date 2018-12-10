СМИ нашли доказательства убийства саудовского журналиста

Представители властей Турции уведомили своих коллег в США, что у них имеются видео- и аудиозаписи, свидетельствующие о том, что сотрудники спецслужб Саудовской Аравии убили журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве королевства в Стамбуле и расчленили его тело. Об этом в пятницу, 12 октября, пишет американская газета The Washington Post. Официального подтверждения этой информации из Анкары пока нет, передает агентство dpa.
В тот же день в Турцию прибыла делегация из Саудовской Аравии для участия в работе совместной группы по расследованию исчезновения журналиста Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post, передают агентства Reuters и AFP со ссылкой на свои источники в Анкаре.
Ранее государственное саудовское агентство Saudi Press Agency подтвердило, что совместная группа создана для "раскрытия обстоятельств исчезновения" журналиста, подчеркнув, что Эр-Рияд "полностью уверен в ее компетенции".
Собеседники Reuters в правительственных кругах Саудовской Аравии сообщили также, что накануне с визитом в Турции побывал саудовский принц Халид ибн Фейсал Аль Сауд, он же является специальным советником короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Об исчезновении Хашогги стало известно 3 октября. Проживающий в США 59-летний обозреватель The Washington Post пропал после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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