Экс-зам главы Высшего хозсуда подозревается в финансировании "ЛДНР"

Бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в финансировании сепаратистов из "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 12 октября.

"Оперативники спецслужбы установили, что во время пребывания в должности злоумышленник за неправомерное вознаграждение влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных территориях Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, подконтрольные подозреваемому коммерческие структуры на оккупированной территории регулярно платили так называемые налоги и сборы структурам сепаратистов. В одном из помещений экс-замруководителя суда размещался "центробанк ДНР".

"Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам проживания злоумышленника, других фигурантов дела и в их офисах правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию сепаратистов", – отметили в СБУ.

Подчеркивается, что во время обысков также изъяли более $210 тысяч, более 11 тысяч евро и более 230 тысяч грн.

"По одному из адресов фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и самого бывшего заместителя председателя", – сообщили в СБУ.

В свою очередь издание Украинская правда сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет об Артуре Емельянове.

Ранее в Запорожье задержали сторонника "ДНР", который якобы был завербован спецслужбами России и собирал информацию о Вооруженных силах Украины.

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Источник: korrespondent.net