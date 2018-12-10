ВСУ сбили беспилотник, летящий к Лисичанскому НПЗ

В Луганской области украинские военные сбили ударный беспилотник, который направлялся к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу со стороны временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Север в пятницу, 12 октября.

Согласно сообщению, беспилотных летательных аппаратов было два. Один из них удалось сбить с помощью средств противовоздушной обороны на высоте 2000 метров, другому удалось вернуться на неподконтрольную территорию.

В ходе уничтожения БПЛА никто не из гражданского населения не пострадал, говорят военные.

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Ранее возле военного арсенала в Калиновке Винницкой области, где в прошлом году произошли взрывы на складах, Вооруженные силы Украины перехватили неизвестный беспилотник.

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Источник: korrespondent.net