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12. 10. 2018

В Барселоне провели марш за единство с Испанией

Десятки тысяч каталонцев, выступающие за единство с Испанией, вышли на улицы, чтобы отметить национальный день. Об этом сообщает The Local в пятницу. 12 октября.

Размахивая испанскими и каталонскими флагами и приветствуя короля Испании, демонстранты прошли маршем по центру Барселоны.

Организаторы заявили, что в демонстрации приняли участие около 300 тысяч человек. Муниципальная полиция озвучила меньшие цифры - 65 000 человек.

Опросы и недавние выборы показывают, что 7,5 миллионов жителей Каталонии примерно одинаково разделены в вопросе независимости от Испании.

Сторонники единства в последние годы были не так активны, как сторонники независимости, которые организовывали массовые митинги и референдум об отделении в 2017 году.

Cмотрите фотогалерею: В Барселоне провели марш за единство с Испанией

Ранее сообщалось, что в Барселоне число демонстрантов, вышедших на улицы в первую годовщину со дня референдума, достигло 180 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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