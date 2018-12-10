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12. 10. 2018

Полиция усилит охрану церквей на выходных

Полиция усилит охрану порядка возле религиозных сооружений на эти выходные, 13-15 октября. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, информирует пресс-служба ведомства в пятницу, 12 октября.

По словам Фецевича, такие меры связаны с тем, чтобы не допустить возможных нарушений публичного порядка и безопасности граждан, принимающих участие в праздновании Дня защитника Украины или в религиозных богослужениях по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

"Необходимо приблизить наряды ко всем культовым сооружениям, сориентировать все совещания групп реагирования патрульной полиции, полиции особого назначения и обращать внимание на все культовые сооружения без исключения, без принадлежности к конфессиям", - подчеркнул Фацевич.

Ранее сообщалось, куда пойти в Киеве на выходных 13 - 15 октября.

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Источник: korrespondent.net

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