Британия и ЕС близки к согласованию условий по Brexit - Юнкер

Условия выхода Великобритании из ЕС будут согласованы в ближайшие недели. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью французскому изданию Le Monde.

"Я хочу верить, что мы можем прийти к соглашению в период между предстоящим на будущей неделе саммитом ЕС и следующим саммитом, который, возможно, пройдет в ноябре. Поэтому нам необходим существенный прогресс, который мы можем учесть на следующей неделе", - сказал Юнкер.

Он подтвердил, что вопрос границы с Северной Ирландией остается самым сложным и пока сторонам не удалось договориться.

"Но это не ЕС навязывал эту дискуссию британцам и ирландцам. Трудности вызваны суверенным решением Великобритании по этому вопросу. В любом случае, если Ирландия откажется принимать предложенные решения, мы не будем заключать соглашение: Ирландия - в первую очередь", - сказал он.

Юнкер также подтвердил, что ЕС готовится и к варианту выхода Великобритании из союза без соглашения. "Отнюдь не потому, что мы этого хотим. Но каждая администрация в принципе готовится к тому, чего она хотела бы избежать", - отметил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что перегоры Лондона и ЕС по Brexit зашли в тупик.

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Источник: korrespondent.net