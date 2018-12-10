Киевский Патриархат официально ответил Константинополю

Пресс-центр православной Киевской Патриархии опубликовал 12 октября официальное заявление Патриарха Филарета относительно объявленной накануне позиции Константинопольского Патриархата относительно Томоса УПЦ КП.

В заявлении, в частности, говорится:

Киевский Патриархат с благодарностью Всемогущему Богу и с благодарностью Вселенскому Патриарху Варфоломею и Константинопольской Матери-Церкви принял решения Священного Синода, о которых было объявлено 11 октября 2018 года во Вселенской Патриархии. Эти решения устраняют ряд канонических аномалий и открывают путь к образованию в Украине единой поместной автокефальной Украинской Православной Церкви и к получению ею Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии.

Восстановление патриаршей Ставропигии как представительства Вселенского Патриарха в Киеве будет способствовать лучшему взаимодействию между Константинопольской Матерью-Церковью и Поместной УПЦ, служить видимым признаком постоянного общения между двумя Церквями.

Удовлетворение Апелляции Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета на неканонические действия в отношении него со стороны Московской Патриархии, признание недействительными и недейственными решений о нем Русской Православной Церкви по «лишению сана» и «провозглашению анафемы» – является восстановлением канонического порядка и справедливости. От 1992 года наша Церковь и лично Патриарх Филарет считали незаконными и недействительными все эти запреты, потому что они были наложены по политическим причинам, а не из-за нарушения догматов и канонов Церкви.

Вселенский Патриархат показал, что все упомянутые решения Московского Патриархата является недействительными и неосуществимыми, поэтому восстановил во всеправославному уровне каноническое признание иерархического сана и Патриарха Филарета, и всего епископата и духовенства Киевского Патриархата. Так же подтверждена действительность и действенность всех совершенных ими Таинств.

Отныне не существует искусственно созданной Русской Православной Церковью изоляции Киевского Патриархата от церковного, молитвенного и евхаристического общения с полнотой Православия.

Все выше сказанное в равной степени относится и УАПЦ.

Киевский Патриархат с радостью воспринимает устранения последствий, к которым привела аннексия Московским Патриархатом Киевской Митрополии, осуществлена в 1686 года. Вновь было подтверждено, что Московский Патриархат не имеет канонических прав по Православной Церкви в Украине, и что Украинская Православная Церковь, как наследница древней Киевской митрополии, не подчинена Церкви России.

Святейший Патриарх Филарет призывает всех верующих Киевского Патриархата и всех верующих продолжить возносить молитвы за Вселенского Патриарха Варфоломея, за Президента Украины Петра Порошенко и Верховную Раду Украины, за всех, кто работает для достижения единства украинского православия и провозглашения Томоса об автокефалии УПЦ.

Источник: krynica.info