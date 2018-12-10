Пастор Брансон вылетает из Турции в США

Пастор Эндрю Брансон прибыл в аэропорт Измира, откуда, как ожидается, он вылетит в США, передает телеканал NTV.
Напомним, ранее 12 октября турецкий суд приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы. При этом его сразу освободили, засчитав время, которое он провел под арестом, и сняли все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.
По данным телеканала, сразу после освобождения с пастора был снят электронный браслет. Затем он направился домой, откуда спустя некоторое время выехал по направлению к аэропорту.
Напомним, отношения Вашингтона и Анкары обострились, в том числе из-за дела Брансона, который был задержан турецкими властями в 2016 году по обвинению в причастности к попытке госпереворота.
В июле президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями из-за длительного удержания Брансона. А в начале августа Минфин США ввел санкции против двух турецких министров, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
Затем Трамп санкционировал повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции − до 20% и 50%, что вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.
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Источник: korrespondent.net
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