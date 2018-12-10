Партии получат из бюджета 128 миллионов гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило более 128 миллионов гривен на финансирование партий в четвертом квартале 2018 года. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила пресс-служба НАПК в Facebook.

Так, политическая партия Блок Петра Порошенко Солидарность получит средства в сумме 32,55 миллиона гривен, Народный фронт − 33,02 миллиона гривен, Оппозиционный блок − 14,06 миллиона гривен, Радикальная партия Олега Ляшко − 11,1 миллиона гривен, ВО Батьківщина − 8,47 миллиона гривен, Объединение Самопомич − 16,36 миллиона гривен, а также дополнительно 12,8 миллиона гривен за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа. Так, политическая партия Блок Петра Порошенко Солидарность получит средства в сумме 32,55 миллиона гривен, Народный фронт − 33,02 миллиона гривен, Оппозиционный блок − 14,06 миллиона гривен, Радикальная партия Олега Ляшко − 11,1 миллиона гривен, ВО Батьківщина − 8,47 миллиона гривен, Объединение Самопомич − 16,36 миллиона гривен, а также дополнительно 12,8 миллиона гривен за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа. По данным агентства, общая сумма государственного финансирования на 2018 год, распределенная между политическими партиями, составляет 513,67 миллиона гривен.

Средства перечисляются на отдельные счета каждой партии ежеквартально.

Напомним, право на финансирование в 2018 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее пяти процентов действительных голосов избирателей (прошли в Верховную Раду).

После следующих парламентских выборов будут финансироваться все партии, которые получили не менее двух процентов голосов избирателей.

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Ранее сообщалось, что в августе 172 депутата Верховной Рады, получили компенсацию за жилье на общую сумму 3,5 миллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net