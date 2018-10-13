Названы сроки саммита Трампа и Ким Чен Ына

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что следующий саммит Вашингтона и Пхеньяна может пройти в ближайшие два месяца. Об этом он рассказал в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network.



"Мы увидим встречу президента Трампа и Ким Чен Ына, я думаю, в следующие пару месяцев", − указал Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" проведет второй саммит с главой КНДР. А недавно он уточнил, что новая встреча с Ким Чен Ыном состоится не ранее промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября, так как у президента плотный график.

Напомним, 7 октября госсекретарь Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном. По итогам переговоров он заявил, что США продолжают добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите.

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Источник: korrespondent.net