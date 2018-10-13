Лента RSS
Подписаться на ленту
13 октября 2018, суббота, 01:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
13. 10. 2018

Названы сроки саммита Трампа и Ким Чен Ына

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что следующий саммит Вашингтона и Пхеньяна может пройти в ближайшие два месяца. Об этом он рассказал в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network.

"Мы увидим встречу президента Трампа и Ким Чен Ына, я думаю, в следующие пару месяцев", − указал Болтон. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" проведет второй саммит с главой КНДР. А недавно он уточнил, что новая встреча с Ким Чен Ыном состоится не ранее промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября, так как у президента плотный график.

Напомним, 7 октября госсекретарь Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном. По итогам переговоров он заявил, что США продолжают добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.