В офисе БНФ в Минске состоится белорусское богослужение

В Минске Движение солидарности «Разам» приглашает верующих всех христианских конфессий на праздничное богослужение, которое Белорусская Автокефальная Православная Церковь организует 14 октября в 11.00 в офисе БНФ (ул. Чернышевского, 3).

«Представим перед Богом и миром свою общность в борьбе за независимость Беларуси, поддержим братскую Украинский народ в его стремлении к автокефалии Украинской Православной Церкви», — призывают организаторы.

Источник: krynica.info