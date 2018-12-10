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12. 10. 2018

В офисе БНФ в Минске состоится белорусское богослужение

В Минске Движение солидарности «Разам» приглашает верующих всех христианских конфессий на праздничное богослужение, которое Белорусская Автокефальная Православная Церковь организует 14 октября в 11.00 в офисе БНФ (ул. Чернышевского, 3).

«Представим перед Богом и миром свою общность в борьбе за независимость Беларуси, поддержим братскую Украинский народ в его стремлении к автокефалии Украинской Православной Церкви», — призывают организаторы.

Источник: krynica.info

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