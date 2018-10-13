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13. 10. 2018

В СБУ заявили о задержании шпионов среди чиновников Запорожской области

СБУ заявила о разоблачении представителей органов местного самоуправления в Запорожской области, которые с июля 2015 года по октябрь 2018 год сотрудничали с российскими спецслужбами. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в пятницу, 12 октября.

Отмечается, что чиновники оказывали представителям спецслужб РФ помощь в проведении подрывной деятельности на территории Украины. 

"Это осуществлялось через подбор кандидатов и привлечения пророссийской агентуры из числа жителей Запорожской области и других регионов Украины, содействие в подготовке к проведению массовых акций протеста и массовых беспорядков, в том числе путем подготовки, передачи разведывательной информации об общественно-политической и социально-экономической обстановке в Запорожской области", − подчеркнули в СБУ.

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемые на протяжении трех лет постоянно контактировали с заместителем начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Ведомство проводит следственные розыскные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства подозреваемых.

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Ранее в СБУ сообщили, что бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в финансировании сепаратистов из "ЛНР" и "ДНР".

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Источник: korrespondent.net

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