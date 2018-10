В Пентагоне сообщили о взломе базы данных

Пентагон в пятницу, 12 октября, сообщил, что в результате взлома базы данных министрества произошла утечка персональных данных сотрудников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Associated Press.

По данным источника агентства, утечка касается данных около 30 000 человек − как военнослужащих, так и гражданского персонала. Однако эта цифра может вырасти по мере продолжения расследования.

Речь идет о взломе информации о поездках сотрудников ведомства, которая включает информацию об их кредитных картах.

Отмечается, что утечка могла произойти несколько месяцев назад, однако обнаружили ее лишь недавно − кибер-отдел сообщил руководству ведомства об инциденте 4 октября.

Официальный представитель Пентагона утверждает, что взлом произошел со стороны коммерческого поставщика. В ведомстве указывают, что в настоящий момент оценивают масштабы инцидента. При этом подчеркивается, что секретная информация похищена не была.

Ранее Facebook сообщила, что хакеры нашли уязвимость в коде соцсети и получили доступ миллионам аккаунтов. Руководство компании позже уточнило, что пострадали 29 миллионов учетных записей.

