В Австралии пожарные снялись топлес для календаря

Австралийские пожарные разделись и снялись для календаря на 2019 год с животными.

Уже более 20 лет календарь выпускает австралийская организация Firefighters Calendar. Деньги от его продажи поступают на благотворительность.

На сайте организации указано, что с 1993 года таким образом удалось собрать 2,8 миллиона долларов.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar) 12 Жов 2018 р. о 5:50 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar) 10 Жов 2018 р. о 8:53 PDT

instagram.com/australianfirefighterscalendar

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Источник: korrespondent.net