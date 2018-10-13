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13. 10. 2018

В Австралии пожарные снялись топлес для календаря

Австралийские пожарные разделись и снялись для календаря на 2019 год с животными.

Уже более 20 лет календарь выпускает австралийская организация Firefighters Calendar. Деньги от его продажи поступают на благотворительность.

На сайте организации указано, что с 1993 года таким образом удалось собрать 2,8 миллиона долларов.

 
 
 
 
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Допис, поширений Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

 
 
 
 
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Допис, поширений Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

instagram.com/australianfirefighterscalendar

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Источник: korrespondent.net

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