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13. 10. 2018

Помпео призвал Турцию освободить всех американцев

 
Госсекретарь США Майк Помпео призвал турецкие власти освободить всех задержанных американских граждан. Об этом он написал в Twitter на фоне освобождения американского пастора Эндрю Брансона.
 
"Пастор Брансон наконец-то возвращается домой в Америку после суровых испытаний... Надеемся, что турецкое правительство быстро освободит других американских граждан и местных сотрудников Госдепа", − отметил Помпео.
 
Напомним, 12 октября Брансон был освобожден по решению турецкого суда. В этот же день он покинул Турцию, чтобы вернуться на родину в США.

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Источник: korrespondent.net

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