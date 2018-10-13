Помпео призвал Турцию освободить всех американцев

Госсекретарь США Майк Помпео призвал турецкие власти освободить всех задержанных американских граждан. Об этом он написал в Twitter на фоне освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

"Пастор Брансон наконец-то возвращается домой в Америку после суровых испытаний... Надеемся, что турецкое правительство быстро освободит других американских граждан и местных сотрудников Госдепа", − отметил Помпео.

Напомним, 12 октября Брансон был освобожден по решению турецкого суда. В этот же день он покинул Турцию, чтобы вернуться на родину в США.

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Источник: korrespondent.net