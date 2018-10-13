Хиллари Клинтон лишилась доступа к секретной информации

Госдепартамент США отозвал доступ к секретной информации для бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос сенатора-республиканца Чака Грассли, который опубликовало Politico.

В документе сообщается, что доступ Клинтон был отозван 30 августа по ее просьбе. Кроме того, с 20 сентября данных полномочий лишились пять ее помощников из Госдепартамента.

Отметим, Грассли интересовался доступом Клинтон и ее помощников еще в марте 2017 года. Тогда он заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии могла пользоваться совершенно секретной информацией Госдепартамента во время предвыборной кампании 2016 года.

Напомним, в 2016 году в отношении Клинтон велось расследование из-за того, что во время работы госсекретарем она, нарушая правила, пользовалась личным почтовым ящиком для служебных целей, который впоследствии был взломан.

Об этом стало известно во время предвыборной кампании, однако оснований для предъявления обвинений Клинтон не нашли.

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Источник: korrespondent.net