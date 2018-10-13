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13. 10. 2018

Трамп примет освобожденного пастора Брансона

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится в субботу, 13 октября, с освобожденным в Турции пастором Эндрю Брансон. Об этом американский лидер сообщил журналистам.

"У нас хорошие новости. Пастор Эндрю Брансон находится в воздухе − летит из Турции. Он, я думаю, в хорошей форме. Он, скорее всего, остановится в Германии для полной проверки. И он собирается приехать в Овальный кабинет, скорее всего, в субботу… Он приземлится, скорее всего, в субботу, в округе Колумбия (штат Вашингтон − ред.)", − отметил Трамп.

Напомним, 12 октября Брансон был освобожден по решению турецкого суда. В этот же день он покинул Турцию, чтобы вернуться на родину в США.

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Источник: korrespondent.net

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