Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа

Министр обороны Израиля Авигор Либерман решил прекратить поставки топлива в сектор Газа из-за новой волны беспорядков на границе региона. Об этом сообщает JPost.

"Израиль не будет мириться с ситуацией, при которой с одной стороны поставки топлива в Газу продолжаются, а с другой − применяется насилие в отношении солдат армии обороны Израиля", − заявил Либерман.

По его словам "ХАМАС приветствует проведение террористических атак и призывает палестинцев на Западном берегу реки Иордан нападать на израильских военнослужащих".

Ранее сообщалось, что в пятницу, 12 октября, на границе сектора Газа возобновились массовые протесты, в ходе которых погибли, по меньшей мере, шестеро палестинцев.

Напомним, в августе Израиль закрыл единственный КПП на границе с сектором Газа.

С марта этого года на границе с Израилем проходят регулярные акции протеста палестинцев против блокады сектора. За пять месяцев беспорядков погибли около 150 демонстрантов. С израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.

Ситуация в регионе особенно обострилась после согласия президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства в декабре 2017 года.

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Источник: korrespondent.net