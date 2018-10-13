СМИ: Лондон готовит меры из-за пропажи журналиста

МИД Британии готовит санкционный список сотрудников силовых и правительственных ведомств Саудовской Аравии в отношении которых могут ввести санкции из-за исчезновения и возможного убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на источник.

Отмечается, что те, кто будут фигурировать в списке, могут попасть под санкции в рамках "поправки Магнитского", которая позволяет принять меры против иностранцев, обвиняемых в грубом нарушении прав человека.

На просьбу прокомментировать данную информацию в британском МИД заявили, что им "нечего добавить" к заявлению министра иностранных дел Джереми Ханта, который ранее сказал, что в случае подтверждения обвинений, Эр-Рияд ждут серьезные последствия.

Напомним, об исчезновении Хашогги стало известно 3 октября. Проживающий в США 59-летний обозреватель The Washington Post пропал после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.

Ранее СМИ, ссылаясь на полицию Турции, сообщили, что журналиста убили в консульстве.

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Источник: korrespondent.net