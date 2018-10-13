В Японии на крышу частного дома упал метеорит

На частный дом в японском городе Комаки, префектура Айти, упал метеорит. Об этом сообщила телекомпания NHK по результатам исследования, проведенного Государственным музеем науки.



Отмечается, что в конце сентября на крышу дома упал камень, который оставил выбоину, и в итоге раскололся на три части. Жильцы, находившиеся внутри, услышали громкий удар. Выйдя на улицу, они обнаружили три камня диаметром в несколько сантиметров каждый с обгоревшей поверхностью.

Музей науки, которому хозяйка дома передала находку, пришел к заключению, что камни притягиваются магнитом и являются частями метеорита, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет.

Ведомство начнет процедуру регистрации камня под названием "метеорит Комаки" в Международном метеоритном обществе.

愛知県小牧市で先月、突然、住宅の屋根が壊れて表面が焼けた石のような物が落ちているのが見つかり、国立科学博物館が調べたところ隕石（いんせき）の落下であったことがわかりましたhttps://t.co/w4rGNp4N8p#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/SEgJUFNV2T — NHKニュース (@nhk_news) 12 октября 2018 г.

В метеорите нашли алмазы с погибшей планеты

Напомним, в конце августа в австралийском городом Перт с необычайно яркой вспышкой упал метеорит.

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Источник: korrespondent.net