Итоги 12.10: Пастор на воле, Украина защищает моря

В РФ отреагировали на решение Константинополя по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны намерены защищать интересы православных в Украине в случае обострения ситуации в связи с решениями синода Вселенского патриархата.

Порошенко уравнял права мужчин и женщин в армии

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины.

Документ, в частности, предоставляет равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы.

Президент утвердил решение СНБО о защите морей Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Текст документа частично засекречен.

В ЕС перешли на единую систему маркировки топлива

На всех автозаправочных станциях Евросоюза начала действовать единая система обозначения видов топлива.

Все топливо разделили на три категории. Кругом будут обозначены все виды бензина, квадратом − дизель, ромбом − газ. Буквами при этих символах будут обозначать вид биодобавки, цифрами − степень концентрации добавки в составе бензина.

В Турции освободили американского пастора

Суд города Измир приговорил пастора Эндрю Брансона к трем годам и полутора месяцам тюрьмы, однако, принимая во внимание срок, проведенный им под следствием, постановил освободить его.

После суда пастор покинул Турцию, чтобы вернуться на родину в США.

Совет Европы готовит бюджет-2019 без учета взноса России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд распорядился представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России.

Ученые вырастили сетчатку человеческого глаза Ученые из американского Университета Джонса Хопкинса искусственно вырастили человеческую сетчатку. Биологи работали над созданием фрагмента человеческого глаза девять месяцев.

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Источник: korrespondent.net