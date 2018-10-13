Ураган Майкл в США: число жертв возросло до 16

В США число погибших в результате урагана Майкл возросло до 16 человек. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает The New York Times.

Отмечено, что шериф города Марианна Лу Робертс подтвердила гибель трех человек в округе Джексон (Флорида). Таким образом, общее число жертв увеличилось до 16.

При этом в США предполагают, что число погибших может возрасти по мере того, как спасатели будут обыскивать завалы. Спасательные службы Флориды уже сообщили, что недавно обнаружили тела еще нескольких человек на одном из пляжей штата, однако пока их не идентифицировали.

Напомним, ураган Майкл достиг южного побережья США 8 октября. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, после этого ураган начал ослабевать. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны.

Ранее сообщалось о 13 жертвах стихийного бедствия в США.

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Источник: korrespondent.net