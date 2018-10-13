Стало известно имя нового кандидата в постпреды США при ООН - СМИ

Глава США Дональд Трамп всерьез рассматривает кандидатуру американского посла в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя США при ООН. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с намерениями Трампа, сообщила в пятницу, 12 октября, The Wall Street Journal.

Отмечено, что Трамп положительно отзывался о Крафт на неофициальных встречах. По данным собеседников газеты, ее "высоко ценят" среди чиновников Белого дома, включая главу аппарата Джона Келли.

Как сообщается, Крафт стали рассматривать как кандидата в постпреды после того, как Дина Пауэлл, бывшая советника президента США, отказалась от этой работы. 56-летняя Крафт участвовала в переговорах по соглашению NAFTA, обсуждения которого обострили отношения между странами. Крафт была утверждена послом в Канаде в августе 2017 года.

Подбор кандидата на пост постоянного представителя при ООН является приоритетной задачей для Трампа после того, как Никки Хейли объявила о своей отставке, пишет газета. Ожидается, что она останется на своей работе до конца года, затем место освободится.

При этом отмечается, что Трамп также рассматривает других кандидатов на этот пост, включая бывшего сенатора от Техаса Кэй Бэйли Хатчисон, которая сейчас является постпредом США при НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда страны в ООН Никки Хейли.

Также сообщалось, что Сенат США поддержал предложенную Трампом кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда страны.

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Источник: korrespondent.net