Сутки на Донбассе: 26 обстрелов, ранен военный

За прошедшие сутки, 12 октября, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск, четыре раза - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боевых действиях был ранен один военный, сообщает в субботу, 13 октября, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 100 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 11 октября сепаратисты 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Также сообщалось, что за последнюю неделю на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала более 6,6 тысяч нарушений режима тишины.

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Источник: korrespondent.net