На складах под Ичней до сих пор раздаются взрывы

На территории арсенала Минобороны под Ичней (Черниговская область) в течение минувшего дня наблюдалась одиночная детонация боеприпасов. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"В течение дня на территории арсенала Минобороны наблюдалась одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сводке спасателей о состоянии ликвидации последствий пожара на военных складах под Ичней по состоянию на 7:00 субботы.

Отмечено, что в настоящее время пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку 16-километровой зоны, прилегающей к арсеналу. В частности, в течение суток проводилась очистка 16 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала, и уже завершены работы в шести населенных пунктах (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи.

Также спасатели доложили, что в течение дня самолетами Ан-32П и вертолетом Ми-8 ГСЧС продолжалось тушение отдельных очагов пожара, осуществлено 39 сбросов воды (186 тонн), всего с начала работ - 85 сбросов (554 тонн).

В свою очередь пожарно-спасательные подразделения обеспечивают бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны.

"Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - отчитались в ГСЧС.

Ранее в ГСЧС сообщили, что все дороги в районе Ични разминированы. Утром 12 октября интенсивность детонации уменьшилась до трех взрывов в час.

Напомним, в ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошел взрыв, а после начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.

В ГПУ сообщили, что главной версией инцидента является диверсия.

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Источник: korrespondent.net