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13. 10. 2018

Фильм о Гродненской православной кафедре привез диплом с Международного фестиваля

В Киеве 8 октября по митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия УПЦ МП в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко состоялась церемония открытия XVI-го Международного фестиваля православного кино «Покров».

В основной конкурс фестиваля попала белорусская работа – документальный фильм  «Под Покровом Богородицы» об истории Покровского кафедрального Гродно. Автором является клирик храма – протоиерей Владимир Петручик, сообщает pokrovgrodno.org.

В этом году фестиваль «Покров» был посвящен 30-летию возрождения Успенской Киево-Печерской лавры.

На главные призы фестиваля претендовали 70 фильмов из Украины, Белоруссии, Грузии, Польши, Боснии и Герцеговины, Индии, Сербии, США и России. Конкурсные работы были представлены в следующих номинациях: анимационное, короткометражное, документальное и полнометражное кино.

За три дня сотни киевлян и гостей столицы пришли в Киевский Дом кино, чтобы увидеть лучшие православные фильмы.

Фильм об истории Гродненского кафедрального собора получил диплом «За лучший монтаж и оформление».

Источник: krynica.info

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