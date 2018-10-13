Во Львовской области поезд сошел с рельсов

Во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд. Об этом в субботу, 13 октября, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В частности, указано, что авария произошла в субботу в 3:48 возле станции Старое село на участке железной дороги Львов-Ходоров.

"Произошло схождение поезда №8352 в составе 18 вагонов одной секцией всеми колесными парами и одного вагона со щебнем. В результате аварии никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В связи с аварией движение пассажирских поездов теперь проводится через станцию ​​Стрый. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, за сутки, 11 октября, на железнодорожных путях в Киевской области произошло три случая травмирования.

Также сообщалось, что на юго-западе Германии на ходу загорелся поезд ICE сообщением Кельн-Франкфурт. Были эвакуированы 510 пассажиров, пять человек получили легкие трамвы.

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Источник: korrespondent.net