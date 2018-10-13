В Украине перестанут засчитывать украиноязычный контент ТВ в квоту 75%

В Украине с 13 октября перестанут засчитывать продукцию украинских телеканалов независимо от языка исполнения в квоту 75% украинского языка. Об этом в субботу сообщает 112 Украина.

Отмечено, что ровно год назад начал действовать закон о квоте 75% украинского языка на центральных телеканалах в течение недели и промежутков времени 7:00-18:00 и 18:00-22:00.

Документ предусматривал, что в течение первого года действия закона все программы и передачи, их части, полностью или частично созданные или профинансированы украинской телекомпанией, будут зачислялись в долю на государственном языке. Данная норма направлена ​​на поддержку национального производителя.

Таким образом, 12 октября закончилось действие этой нормы закона.

Напомним, языковые квоты на ТВ начали действовать с 10 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что доля украинского языка на региональных и спутниковых украинских телеканалах составляет более 75%.

Также Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обнаружил признаки саботажа языковой квоты в эфире некоторых украинских радиостанций, которые в целом эти квоты выполняют.

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Источник: korrespondent.net